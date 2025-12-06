Ankara Keçiörengücü, Serik Spor'u 3 golle geçti

- Ankara Keçiörengücü, 1. Lig'in 16. haftasında Serik Spor'u deplasmanda 3-1 yendi.
- Keçiörengücü'nün gollerini Junior Fernandes, Francis Ezeh ve Mame Briam Diouf attı.
- Bu sonuçla Keçiörengücü 21 puanla 10. sıraya yükseldi, Serik Spor ise 25 puanla 8. sırada kaldı.
1. Lig'in 16. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Serik Spor'a konuk oldu.
Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Keçiörengücü, 3-1 kazandı.
Karşılaşmada Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltı noktasından Junior Fernandes, 23. dakikada Francis Ezeh ve 49. dakikada Mame Briam Diouf kaydetti.
Serik Spor'un tek golü ise Ilya Berkovskyi kaydetti.
LİGDEKİ SON DURUM
Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü, 21 puanla 10. sırada yer aldı. Serik Spor ise 25 puanla 8. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Keçiörengücü, Esenler Erokspor ile sahasında karşılaşacak. Serik Spor, Manisa FK'yı konuk edecek.