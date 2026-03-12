Aral Şimşir'den transfer itirafı: Aldığı teklifi açıkladı!

Danimarka ekibi FC Midtjylland'da top koşturan milli futbolcumuz Aral Şimşir, bu sezon Midtjylland ile tüm kulvarlarda çıktığı 41 maçta 11 gol ve 19 asiste imza attı.

Şimşir ayrıca Danimarka Süperliga'da ise 21 müsabakada ortaya koyduğu 8 gol, 13 asistlik performansla birlikte ‘Şubat ayının oyuncusu' da seçilen 23 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor.

Milli yıldızımız, son olarak kariyer hedefleri ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"İSPANYA LİGİNDE OYNAMAYI ÇOK İSTERİM"

Aral, küçüklüğünden itibaren Avrupa'nın büyük takımlarında forma giymeyi hayal ettiğini dile getirdi.

Futbol stiline İspanya'yı daha yakın bulduğunu da aktaran başarılı futbolcu, "İspanya liginde oynamayı çok isterim. Ama babam ‘Nerede mutluysan orada oyna' der hep. O da bende biraz takıntı oldu. Mutlu olduğum bir yere gitmeyi isterim. Mutlu olduğumda daha iyi performans gösteriyorum." şeklinde konuştu.

Aral Şimşir, İspanya'da da Barcelona veya Real Madrid'de oynamayı hedeflediğini belirtti.

"TRABZONSPOR'DAN TEKLİF ALDIM"

‘Kış transfer döneminde Trabzonspor'dan teklif aldın mı?' sorusuna Aral, şöyle cevap verdi:

"Teklif geldi. En büyük hayallerimden biri daha iyi bir lige, daha büyük bir kulübe gitmek. O ara sıcak bakıyordum. Trabzonspor, Türkiye'de çok büyük bir kulüp. Ben bunu daha çok motivasyon olarak gördüm. Öyle büyük bir kulübün beni istemesi, daha çok motive etti. Midtjylland'ın satmayacağından emindim. Çünkü çok iyi bir dönemdeyiz. Hem Avrupa Ligi, hem kupa hem ligde çok iyi gidiyoruz. Sıcak bakmadıklarını biliyordum. Trabzonspor'un benimle ilgilenmesini motivasyon olarak gördüm. Tabii ki yaza nasıl olacak orasını bilemem."

"HAYALİM AVRUPA'DA DEVAM ETMEK"

23 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da futbol oynama isteğinin daha ağır bastığından da bahsetti. Şimşir, "Hayalim Avrupa'da, büyük kulüplerde oynamak. Futbol o kadar hızlı gidiyor ki ne olacağını bilemiyorum. Ama tabii ki biraz daha Avrupa'dan yanayım." cümlelerine yer verdi.