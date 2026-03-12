Halil Umut Meler'den Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran karar

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen ile Arsenal Almanya'da karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Türk hakem Halil Umut Meler yönetti.

Karşılaşmanın önüne geçen an ise son dakikalarda verilen penaltı kararı oldu.

PENALTI KARARI MAÇA DAMGA VURDU

Bayer Leverkusen'in 1-0 önde götürdüğü karşılaşmanın son bölümünde Arsenal atağında Noni Madueke sağ çaprazdan ceza sahasına girdi.

Madueke, Alejandro Grimaldo'nun müdahalesi sonrası yerde kalırken Halil Umut Meler tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi.

Arsenal'de penaltıyı kullanan Kai Havertz, 89. dakikada topu ağlara gönderdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

HJULMAND'DAN TEPKİ

Karşılaşmanın ardından Bayer Leverkusen cephesinden hakem kararına sert tepki geldi. Alman ekibinin teknik direktörü Kasper Hjulmand, verilen penaltının hatalı olduğunu savundu.

Hjulmand maç sonu açıklamasında, "Madueke'ye hiçbir temas olmadı ve sonra yere düştü." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, pozisyonun penaltı olmadığı görüşünü yineleyerek, "Hakem düdüğü çalmamış olsa ve VAR incelese penaltı olmazdı. Orada penaltı görmüyorum." sözleriyle karara itiraz etti.