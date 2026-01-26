Arda Güler'in Real Madrid armasına basmama çabası gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Real Madrid'de top koşturan milli yıldız Arda Güler, futboluyla olduğu kadar saha dışındaki örnek davranışlarıyla da dikkat çekiyor.

İspanyol devinin sahasında oynadığı bir maç öncesi ısınma hareketlerinde Arda Güler'in amatör kameraya yansıyan görüntüsü ise yeni viral oldu.

ARMAYA BASMADI

Isınma hareketleri sırasında taç çizgisi kenarına uzaklaşan topu son anda kontrol eden Arda Güler'in, saha kenarındaki Real Madrid armasına basmamak için sarf ettiği çaba bir taraftar kamerasına yansıdı.

ALKIŞ TOPLADI

Arda Güler'in Real Madrid logosuna karşı bu hassas tavrı, taraftarlarca büyük alkış aldı.

Söz konusu video, sosyal medyada kısa süre içinde viral oldu.