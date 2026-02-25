Arda Kardeşler hakemliği bıraktı

Hakem Arda Kardeşler, Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK maçında verdiği kararla gündem olmuştu.

Trabzonspor lehine serbest atış veren, bordo-mavililer oyunu başlattıktan bir süre sonra oyunu durduran Arda Kardeşler, atışın yerinden kullanılmasını istemiş ve muhtemel gol pozisyonunu kestiği için tepki görmüştü.

HAKEMLİĞİ BİTTİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından da eleştirilen Kardeşler, açıklamada bulunarak hedef gösterildiğini belirtmişti.

PFDK'ya sevk edilen ve 15 gün hak mahrumiyeti cezası alan Kardeşler için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bu arkadaşımızın (Arda Kardeşler) Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!" ifadelerini kullanmıştı.

İSTİFASINI VERDİ: MENAJERLİĞE BAŞLIYOR

Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından kendisine bir daha hiçbir müsabakada görev verilmeyen Arda Kardeşler, hakemlikten istifa etti.

HT Spor'un haberine göre Arda Kardeşler, futbolcu menajerliği yapmaya hazırlanıyor.