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Avrupa futbolunda en fazla "duraklama süresi" Süper Lig'de eklendi

Avrupa futbolunda en fazla "duraklama süresi" Süper Lig'de eklendi Süper Lig, 2024-25 sezonunda maç başına en fazla "uzatma süresi" eklenen lig oldu.