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Aziz Yıldırım'la tartışmıştı: Hamdi Akın, Victor Osimhen'in videosunu beğendi

Fenerbahçe'de geçen hafta düzenlenen Divan Toplantısı'nda eski başkan Aziz Yıldırım ile yaşadığı tartışma nedeniyle gündem olan yönetici Hamdi Akın, Galatasaray'ın Victor Osimhen için paylaştığı tanıtım videosunu Instagram'da beğendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
31.07.2025 13:39
Aziz Yıldırım'la tartışmıştı: Hamdi Akın, Victor Osimhen'in videosunu beğendi

Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Victor Osimhen transferini bitirdi.

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün İstanbul'a gelişiyle birlikte resmi sosyal medya hesaplarından dikkat çeken videolar paylaştı.

Bu paylaşımlardan birini, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın da beğendi.

OSIMHEN VİDEOSUNU BEĞENDİ ORTALIK KARIŞTI 

Akın'ın, Galatasaray'ın Victor Osimhen için yayınladığı tanıtım videosunu Instagram'da beğenmesi sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşıma gelen bu beğeni, kısa sürede hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarları arasında konuşulmaya başlandı.

AZİZ YILDIRIM'LA YAŞADIĞI TARTIŞMAYLA GÜNDEM OLMUŞTU 

Öte yandan Hamdi Akın, geçtiğimiz günlerde yapılan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında Aziz Yıldırım'la yaşadığı tartışmayla gündem olmuştu.

Yüksek Divan Kurulu toplantısına Aziz Yıldırım'ın Hamdi Akın'a, "Otur sen lan. Hamdi bak seni çok kötü yaparım. Ayıp ediyorsun, bak sana söylüyorum. Otur oturduğun yere" şeklindeki sözleri damga vurmuştu.

Aziz Yıldırım'dan Hamdi Akın'a: Bak seni çok kötü yaparım Aziz Yıldırım'dan Hamdi Akın'a: Bak seni çok kötü yaparım

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