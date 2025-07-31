Aziz Yıldırım'la tartışmıştı: Hamdi Akın, Victor Osimhen'in videosunu beğendi

Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Victor Osimhen transferini bitirdi.

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün İstanbul'a gelişiyle birlikte resmi sosyal medya hesaplarından dikkat çeken videolar paylaştı.

Bu paylaşımlardan birini, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın da beğendi.

OSIMHEN VİDEOSUNU BEĞENDİ ORTALIK KARIŞTI

Akın'ın, Galatasaray'ın Victor Osimhen için yayınladığı tanıtım videosunu Instagram'da beğenmesi sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşıma gelen bu beğeni, kısa sürede hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarları arasında konuşulmaya başlandı.

AZİZ YILDIRIM'LA YAŞADIĞI TARTIŞMAYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Hamdi Akın, geçtiğimiz günlerde yapılan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında Aziz Yıldırım'la yaşadığı tartışmayla gündem olmuştu.

Yüksek Divan Kurulu toplantısına Aziz Yıldırım'ın Hamdi Akın'a, "Otur sen lan. Hamdi bak seni çok kötü yaparım. Ayıp ediyorsun, bak sana söylüyorum. Otur oturduğun yere" şeklindeki sözleri damga vurmuştu.