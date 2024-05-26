İHA
Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.
Sarı kırmızılı taraftarlar, yurdun dört bir yanında şampiyonluk sevincini yaşarken, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde hoş olmayan bir olay yaşandı.
Galatasaray taraftarlarının araçlarına saldırdılar
Bağdat Caddesi'nde meydana gelen olayda bazı Galatasaray taraftarları Bağdat Caddesi'nde konvoy yaptı.
Cadde üzerine bulunan Fenerbahçe taraftarları, Galatasaraylıların araçlarına taş ve şişe fırlattı. Galatasaraylıların araçlarına saldıran Fenerbahçelilere polis müdahale etti.
Elinde Galatasaray logolu çanta bulunan bir kadını polis ekipleri caddeden uzaklaştırdı.
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