Bağdat Caddesi’nde Galatasaraylı taraftarların araçlarına saldırı İstanbul Kadıköy'de şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarlarının araçlarına, Fenerbahçe taraftarları şişe ve taşlarla saldırdı.

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İHA

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.

Sarı kırmızılı taraftarlar, yurdun dört bir yanında şampiyonluk sevincini yaşarken, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde hoş olmayan bir olay yaşandı.

Galatasaray taraftarlarının araçlarına saldırdılar

Bağdat Caddesi'nde meydana gelen olayda bazı Galatasaray taraftarları Bağdat Caddesi'nde konvoy yaptı.

Cadde üzerine bulunan Fenerbahçe taraftarları, Galatasaraylıların araçlarına taş ve şişe fırlattı. Galatasaraylıların araçlarına saldıran Fenerbahçelilere polis müdahale etti.

Elinde Galatasaray logolu çanta bulunan bir kadını polis ekipleri caddeden uzaklaştırdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)