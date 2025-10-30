Bahis skandalında yeni gelişme: Hakemlerden sonra futbolcular da PFDK’ya sevk edilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolunda patlak veren bahis skandalının yankıları sürüyor.

Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı.

SIRA FUTBOLCULARA GELDİ

Bu gelişmenin ardından 152 hakem, PFDK'ya sevk edildi. Bu hakemler arasında Zorbay Küçük'ün de yer alması dikkat çekti.

HT Spor'un haberine göre, hakemlerin PFDK'ya sevk edilmesinin ardından gözler futbolculara çevrildi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SEVK

Yargı süreci devam ederken bahis skandalında 3 bin 700 faal futbolcunun da yer aldığı gündeme geldi. Bu futbolcuların da PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.

Futbolcularla ilgili sevkler için gözler gelecek haftaya çevrildi. Sevklerin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.