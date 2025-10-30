Bahis skandalında yeni gelişme: Hakemlerden sonra futbolcular da PFDK’ya sevk edilecek

- Bahis skandalında 371 hakemin bahis hesabı olduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığı TFF tarafından açıklandı.
- 152 hakem, PFDK'ya sevk edildi ve şimdi gözler 3 bin 700 futbolcunun da dahil olduğu iddiaya çevrildi.
- Gelecek hafta futbolcuların PFDK'ya sevki açıklanacak.
Türk futbolunda patlak veren bahis skandalının yankıları sürüyor.
Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı.
SIRA FUTBOLCULARA GELDİ
Bu gelişmenin ardından 152 hakem, PFDK'ya sevk edildi. Bu hakemler arasında Zorbay Küçük'ün de yer alması dikkat çekti.
HT Spor'un haberine göre, hakemlerin PFDK'ya sevk edilmesinin ardından gözler futbolculara çevrildi.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SEVK
Yargı süreci devam ederken bahis skandalında 3 bin 700 faal futbolcunun da yer aldığı gündeme geldi. Bu futbolcuların da PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.
Futbolcularla ilgili sevkler için gözler gelecek haftaya çevrildi. Sevklerin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.