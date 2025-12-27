PFDK'ya sevk edilen Ali Palabıyık'tan ilk açıklama: Bahis oynamadım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu'nca (TFF) yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen hakemler Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Süper Lig'in eski hakemlerinden Ali Palabıyık da bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

"BAHİS OYNAMADIM"

Palabıyık, yaşanan bu gelişmenin ardından NOW Spor'da açıklamalarda bulundu.

Palabıyık, "Hayatımın hiçbir döneminde bahis oynamadım, hiçbir siteye üye olmadım, hiçbir tanıdığıma maçla ilgili bilgi vermedim" ifadelerini kullandı.

"İLK FIRSATTA TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİM"

Palabıyık, "Yaklaşık 4 aydır Amerika'daydım. Haberleri arkadaşlarımın gönderdiği mesajlarla öğrendim. İlk fırsatta Türkiye'ye döneceğim" dedi.

"2022'DE DENEDİLER"

2023'de düdüğünü asan Palabıyık, 2022'de benzer bir girişimin başarısız olduğunu vurgulayarak, "2022'de denediler. Başarılı olamadılar. Bıraktıktan sonra hala devam ediyorlar, çamur atmaya. Hayatımın hiçbir döneminde bahis oynamadım. Hiçbir tanıdığıma maçla ilgili bilgi vermedim" ifadelerini kullandı.

"OPERASYONUN BAŞINDA HALA FERHAT GÜNDOĞDU VAR"

Ali Palabıyık, PFDK'ye sevk edilme sürecinde Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu işaret etti ve "Operasyonun başında hala Ferhat Gündoğdu var. İlkinde başarılı olamadı. İkinci kez gelerek birçok hakem arkadaşımı haksız bir şekilde görevden uzaklaştırdı ve hala buna devam ediyor" dedi.