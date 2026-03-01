Bandırmaspor, Ümraniyespor deplasmanında iki golle güldü

Bandırmaspor, 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
1. Lig'in 28. haftasında Ümraniyespor ile Bandırmaspor kozlarını paylaştı.
Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Bandırmaspor 2-1 kazandı.
Bandırmaspor'u galibiyete taşıyan golleri 41. dakikada Joao Amaral ile 85. dakikada Emirhan Acar kaydetti.
Ümraniyespor'un tek golü ise 11. dakikada Ali Turap Bülbül'den geldi.
LİGDEKİ DURUMLARI
Bu sonuçla birlikte play-off takibini sürdüren Bandırmaspor 42 puana yükselirken, Ümraniyespor ise 32 puanda kaldı.
GELECEK MAÇLARI
Ümraniyespor gelecek hafta Sarıyer ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bandırmaspor ise sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.
