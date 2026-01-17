Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü iki golle geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, sahasında Aleksandar Stanojevic'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi takım Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.

KAZANAN BAŞAKŞEHİR

Başakşehir, 15. dakikada Eldor Shomurodov ile 1-0 öne geçti. Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Shomurodov, bu golüyle birlikte Süper Lig'de 13 gole ulaştı.

Fatih Karagümrük, bu gole 75. dakikada David Datro Fofana ile cevap verdi ve durum 1-1 oldu. Fofana, Süper Lig'de altıncı kez ağları havalandırdı.

Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'in 87. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.

BAŞAKŞEHİR'İN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Süper Lig'de ilk yarının sonunda yükselişe geçen Başakşehir, bu galibiyetle birlikte yükselişine devam etti.

Süper Lig'de üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Nuri Şahin'in ekibi, ligde son beş maçta ise dördüncü galibiyetini elde etti. (1 Beraberlik)

KARAGÜMRÜK SON SIRADA

Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 26 puana ulaştı. Ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük, 9 puanda kaldı.

KARAGÜMRÜK, GALATASARAY'I KONUK EDECEK

Ligin gelecek haftasında Başakşehir, Kayserispor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı ağırlayacak.