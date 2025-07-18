Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Gedson Fernandes sözleri

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamını almak için çalışmalarını sürdürürken görüşmelerin perde arkası ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'yü renklerine bağlamak için Portekiz'e gittiğinde Gedson'un bonservisinin diğer yarısını almak istedi.

ADALI İSTEDİ: BENFICA REDDETTİ

Ancak Benfica ile anlaşmaya varılamadı.

beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın bu konu hakkında, "Bonservisinin yüzde 100'ünü almadığım sürece sözleşmesini uzatacağım, zaten benim oyuncum. Beşiktaş'ta oynamaya devam eder." dediği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Beşiktaş forması ile tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Portekizli orta saha oyuncusu, 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Gedson Fernandes'in Beşiktaş ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.