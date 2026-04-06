Beşiktaş derbi sonrası stada pankart astı: Kukla VAR!

Süper Lig'de derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta hakem yönetimine tepki sürüyor. Bu sabah Tüpraş Stadı'nın dışında dev bir pankart asılarak TFF protesto edildi.
Dün akşam Süper Lig'de derbi heyecanı yaşandı.
Fenerbahçe, evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti.
Karşılaşmada uzatma anlarında verilen penaltı kararı, derbinin önüne geçti.
BEŞİKTAŞ TEPKİLİ
Tartışmalı kararı sonrası Beşiktaş'ın Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 yenildiği maçın yankıları sürüyor.
Hakem Yasin Kol'un yönetimine tepki gösteren siyah-beyazlılarda dikkat çeken bir protestoya imza atıldı.
STADA ASILDI: KUKLA VAR!
Beşiktaşlı taraftarlar, bu sabah Tüpraş Stadı'nın dışına dev bir protesto pankartı astı.
Söz konusu pankartta "Kukla VAR" ifadesi yer aldı.
