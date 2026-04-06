Fenerbahçe'ye Marco Asensio'dan kötü haber

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelmişti.

Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golü 90+11. dakikada, penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetmişti.

SAKATLANARAK KENARA GELDİ

Karşılaşmada dikkat çeken anlarda biri de Marco Asensio'nun sakatlanarak kenara gelmesiydi.

Derbide sakatlanan Marco Asensio'nun durumu belli oldu.

Dizinde ödem bulunan İspanyol futbolcu, ligin bir sonraki haftasındaki Kayserispor maçını kaçıracak.

KAYSERİSPOR'A KARŞI YOK

Asensio, sakatlığının ardından pazartesi günü ikinci bir MR'a girecek.

Deneyimli yıldızın durumu, ikinci MR'ın ardından netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de bu sezon 37 maçta süre bulan Asensio, 13 gol attı ve 14 asist yaptı.