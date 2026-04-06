Beşiktaş taraftarına saç baş yoldurdu: Gökhan Sazdağı rekora imza attı!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlılarda sağ bek Gökhan Sazdağı, Amir Murillo'nun sakatlığı nedeniyle 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Tecrübeli oyuncu, performansıyla Beşiktaş taraftarları tarafından en çok eleştirilen isimlerden biri oldu.

16 DAKİKADA 9 TOP KAYBI YAPTI

Gökhan, oyuna girdiği ilk 16 dakikada 9 top kaybı yaparak bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla top kaybı yapan oyuncu rekorunu kırdı.

31 yaşındaki futbolcu, 56. dakikada Fenerbahçe'nin köşe vuruşunda Guendouzi'nin ortasında ters kafa ile topu kendi kalesine gönderse de bu gol ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

HATALARIYLA TARAFTARI İSYAN ETTİRDİ

Gökhan'ın pas ve pozisyon hataları, savunmada zor anlar yaşanmasına sebep oldu.

Öte yandan Gökhan, bu sezon ligde 6 maç sonra süre buldu.