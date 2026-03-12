Abone ol: Google News

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Gençlerbirliği ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

TAKTİK İDMANI YAPILDI

5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Beşiktaş, Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

