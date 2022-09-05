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    Beşiktaş maçındaki saldırganın ifadesi

    Beşiktaş maçındaki saldırganın ifadesi

    Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girip futbolculara saldıran Berkay Ö. verdiği ifadede, " Yenilgiye çok üzüldüm, alkolün etkisiyle sahaya girdim" dedi.
    • 05.09.2022 - 16:27
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 16:56
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    Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

    Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-2 galip ayrılırken, maçın bitiminde bir taraftar sahaya inerek, Beşiktaşlı futbolculara uçan tekme attı.

    Olayın ardından, taraftarla arbedeye giren Josef de Souza ise kırmızı kart gördü.

    Sahaya atlayarak Beşiktaşlı oyunculara saldıran Berkay Ö. (20), mahkemeye sevk edilmek için gözaltına alınmıştı.

    Berkay Ö. hakkında, çıkarıldığı mahkemece ‘Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakma’ kararı çıktı.

    Beşiktaş maçındaki saldırganın ifadesi #1

    Savcılık itiraz etti

    AA'nın haberine göre; Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanması gerektiğinden bahisle B.Ö'nün serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

    Beşiktaş maçındaki saldırganın ifadesi #2

    "Alkolün etkisiyle sahaya girdim"

    Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay Ö., mahkemedeki ifadesinde, "Yaptığım hareketten dolayı pişmanım, maçın hararetiyle mantıklı hareket edemedim. Yenilgiye çok üzüldüm, alkolün etkisiyle sahaya girdim. Bakmakla yükümlü olduğum bir ailem var. Yaşanılanlardan dolayı çok pişmanım ve herkesten özür dilerim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

    Beşiktaş maçındaki saldırganın ifadesi #3


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