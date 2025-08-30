Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı

Beşiktaş'tan beklenen açıklama geldi...

Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın geldi.

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in ardından anlaşma sağladığı 52 yaşındaki teknik adam için KAP açıklamasını yaptı.

RESMEN DUYURULDU

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın ile 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın son şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda, siyah-beyazlıların başında Sergen Yalçın görev yapmıştı.

Beşiktaş, o dönem lig ile birlikte Türkiye Kupası'nı da kazanarak iki kupa sevinci yaşamıştı.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Beşiktaş'ı daha önce Ocak 2020 - Aralık 2021 dönemi arası çalıştıran Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında toplamda 79 maça çıktı.

Beşiktaş, bu maçlarda 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.