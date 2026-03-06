Galatasaray'dan Beşiktaş'a Juventus taktiği

Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin iki puan kaybetmesiyle zirvede farkı 4'e çıkaran Galatasaray, derbiyi kazanarak koltukta rahat oturmak istiyor.

Sarı-kırmızılılar, kritik derbide ezberlediği ve güçlü olduğu sistemden vazgeçmeyecek.

Okan Buruk, deplasmanda oynayacak olmalarına rağmen kontrollü futbolu tercih etmeyecek.

JUVENTUS TAKTİĞİYLE DERBİYE ÇIKACAK

Galatasaray, İstanbul'da Juventus'u 5-2'lik skorla ağır yenilgiye uğratan ön alan baskısıyla rakibini kırmaya odaklanacak.

Galatasaray, bu konuda Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi olarak öne çıkıyor.

Avrupa'nın 10 büyük liginde ön alanda kazanılan toplarla bu sezon en çok gol atan (13) PSG olurken, Fransız devini Galatasaray (11) takip etti.

'ÖN ALAN BASKISI'

Sarı-kırmızılılar bu alanda Real Madrid ve Barcelona'yı dahi solladı! Okan Buruk, merkez orta sahada Mario Lemina, Lucas Torreira ve Gabriel Sara üçlüsüne, kanatlarda ise Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz'a formayı verecek.

İki maçtır dinlendirilen Roland Sallai ile Yunus Akgün'de herhangi bir problem yok. Yunus derbide hamle oyuncusu olarak kullanılacak. Sallai'nin ise Sacha Boey'den formayı alması bekleniyor.