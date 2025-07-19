Beşiktaş'ta 7 oyuncuya yol göründü

Yeni sezon kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, takımda kalması planlanan ve ayrılması düşünülen oyuncular şekilleniyor.

Bu kapsamda şu ana kadar Ciro Immobile ile yollarını ayıran Beşiktaş, 5 ismi daha gözden çıkardı.

7 İSMİ BELİRLEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in takımda düşünmediği isimlerin Al Musrati, Jean Onana, Elan Ricardo, Alex Oxlade-Chamberlain ve Bakhtiyor Zaynutdinov olduğu belirtildi.

RICARDO KİRALIK GÖNDERİLECEK

Serdal Adalı yönetiminin Elan Ricardo'yu kiralık yollamayı planladığı, Musrati, Onana ve Bakhtiyor'u ise bonservisi ile göndermek istediği öğrenildi.

Oxlade-Chemberlain ile ise karşılıklı fesih anlaşmasında bulunulması bekleniyor.

MUÇI VE MARIO BELİRSİZ

Bu isimlerin yanında Ernest Muçi ve Joao Mario'nun Beşiktaş'taki gelecekleri de soru işaretli.

Serdal Adalı yönetimi uygun tekliflerin gelmesi halinde bu iki ismin ayrılığına izin verecek.