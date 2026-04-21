Beşiktaş'ta Alanyaspor maçının hazırlıkları sürdü

Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek finalinde 23 Nisan Perşembe günü sahasında Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Top kapma ve pas organizasyonuyla devam eden idman, bitiricilik çalışmasıyla sona erdi.
BEŞİKTAŞ KAMPA GİRECEK
Beşiktaş, yarın gerçekleştireceği son antrenmanın ardından Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
