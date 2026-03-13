Sadettin Saran: Galatasaray kollanıyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübü takip eden basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen yemekte başkan Saran'ın yanı sıra yöneticiler Ali Gürbüz, Burçin Gözlüklü ve Gürhan Taşkaya da yer aldı.

Başkan Saran, düzenlenen iftar yemeğinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'IN KOLLANDIĞINA İNANIYORUM"

Sadettin Saran, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray'ın kollandığına inandığını söyledi.

Başkan Saran, sadece adil rekabet istediklerini yineledi.

Saran, "Skriniar sakatlanmasa, Alvarez ameliyat olmasa biz yine 3 puan öndeydik, o yüzden bunu sadece hakemlere bağlamak benim tarzım değil. Ben bahanelere sığınan bir insan değilim ama bu demek değil ki bir haksızlık yok. Evet ben Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum." şeklinde konuştu.

"KULÜPLERİN YÜZDE 90'I MHK'DAN RAHATSIZ"

MHK yönetiminden kulüplerin büyük bölümünün rahatsız olduğunu vurgulayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı, şöyle devam etti:

"Kulüplerin yüzde 90'ı MHK'dan rahatsız. Ferhat Bey'in orada durması bizim için muamma. Bence bu durum federasyona da zarar veriyor. Biz bunları federasyona Taner Bey (Sönmezer) aracılığıyla dile getiriyoruz. Biz diyaloglarımızı basın önünde değil orada dile getiriyoruz. Biz bir dosya hazırladık. Seçimi kazanmadan önce başladık bu çalışmalara. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok, bunu yapanlar yapıyor. Avrupa'da hakemlerle ilgili bu kadar sıkıntı yok. Bu yönetilebilir bir şey. Yine gelmesi gereken noktada değil ama önerilerimiz var. Dünyadaki benzerlerini gündeme getirdik. Ferhat Bey konusunda kendisine ciddi bir destek var ve biz bunu anlayamıyoruz. Bu kadar net hataların olduğu yerde bence bu durum kalandan çok onu tutana zarar verir."