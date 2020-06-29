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    Boateng, İtalya'ya gitti

    Boateng, İtalya'ya gitti

    Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın futbolculara verdiği 3 günlük iznin ardından, Kevin Prince-Boateng soluğu İtalya'da aldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 13:56
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    Boateng, İtalya'ya gitti #1

    Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u 3-1 mağlup etmişti.

    Üst üste gelen farklı galibiyetlerin ardından moral bulan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın ise futbolcularına 3 günlük izin vermişti.

    Yarın Kayserispor maçının hazırlıklarına yeniden başlayacak olan Beşiktaş'ta, Ganalı golcü Boateng'in bu izni fırsat bilip İtalya'ya gittiği öğrenildi.

    Boateng, İtalya'ya gitti #2

    EŞİYLE TATİLDE

    Eşi Melissa Satta'yla beraber Sardinya Adası'nın açıklarına demirledikleri özel yatlarında tatil yapan Boateng'in, o anları İtalya basını tarafından görüntülendi.

    Bilindiği üzere, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı seyahatlerinin dönüşünde uygulanan 14 gün boyunca karantinada kalma kuralı da bir süre önce kalkmıştı. Yurt dışından dönenlere, sadece havaalanında koronavirüs testi uygulanıyor.

    Boateng, İtalya'ya gitti #3

    Boateng, İtalya'ya gitti #4

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