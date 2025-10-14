Can Uzun'un piyasa değeri 27 milyon euro arttı!

Bundesliga'da top koşturan futbolcuların piyasa değeri güncellendi.

Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun rekor değere ulaşarak, Türk futbol tarihinde yerini aldı.

27 MİLYON EURO DEĞER KAZANDI

Transfermarkt'ın Bundesliga'da oynayan futbolcuların piyasa değerine yaptığı güncellemede Can Uzun, 27 milyon euro değer kazandı.

19 yaşındaki milli futbolcunun yeni piyasa değeri 45 milyon euro oldu.

EN DEĞERLİ 3. İSİM OLDU

Bu değerle Can Uzun, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en değerli 3. futbolcusu oldu.

Milli futbolcu 3. sırayı aynı değeri 2021'de gören Çağlar Söyüncü ve 2024'te 45 milyon euro olarak değerleme alan Hakan Çalhanoğlu ile paylaştı.

En değerli futbolcular sıralamasının zirvesinde 75 milyon euro ile Juventus forması giyen Kenan Yıldız yer aldı.

İkinci sırada ise Real Madrid'in başarılı ismi Arda Güler, 60 milyon euro değerle konumlandı.

MERT'İN DEĞERİ DE YÜKSELDİ

Öte yandan Augsburg forması giyen Türk futbolcu Mert Kömür'ün de piyasa değerinde ciddi bir yükseliş oldu.

20 yaşındaki futbolcunun değeri 5 milyon eurodan 12 milyon euroya yükseldi.

Kömür, Bundeliga'da genç futbolcular arasında piyasa değeri en fazla yükselen isimlerden biri oldu.