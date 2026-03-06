Fenerbahçe'de 2 sakatlık için kritik gün

Fenerbahçe, sakatlık kabusundan bir türlü kurtulamadı.

Alvarez, Skriniar, Çağlar, Talisca ve Semedo'nun uzun süreli sakatlıkları, Domenico Tedesco'yu zor durumda bıraktı.

Oosterwolde ve Ederson'un erken dönüşü ise moral oldu.

ASENSIO VE EDERSON ANTEP'E GÖTÜRÜLMEDİ

Ancak Gaziantep mücadelesi öncesi gelen haber taraftarları yine korkuttu. Ederson ve Asensio, ağrıları nedeniyle kafileye dahil olmadı.

Bu oyuncuların ciddi bir sıkıntıları olmadığı kaydedilmişti.

GÖLE, 'DURUMLARI ŞÜHELİ' DEMİŞTİ

Ancak antrenör Zeki Murat Göle'nin, maçtan hemen önce yaptığı açıklamada, "Ederson ve Asensio'nun bir sonraki maçta için durumları şüpheli" ifadelerini kullanması endişeleri artırdı.

İki yıldız, bugün Samandıra'da kontrolden geçirilecek ve ağrı seviyelerine bakılacak.

SAĞLIK EKİBİNDEN ONAY BEKLENECEK

Ağrılarının geçmesi ve sağlık ekibinden onay çıkması halinde takımla çalışmalara katılacaklar.

Aksi bir durumda ise Ederson ve Asensio, pazar günkü Samsun mücadelesinde forma giyemeyebilir.