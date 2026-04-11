Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Avustralya'nın Türkiye korkusu: Arda Güler'e övgüler yağdırdılar

Avustralya basını, Türkiye’nin Dünya Kupası kadrosunu değerlendirirken Arda Güler’i “Maradona gibi saygı gören genç süper star” olarak tanımladı. The Canberra Times, Kenan Yıldız’ı da Avustralya için büyük tehdit olarak gösterdi ve Türkiye’nin güçlü yapısına dikkat çekti.
A Milli Futbol Takımımız, uzun bir aranın ardından Dünya Kupası’nda yeniden boy gösterecek.
Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00’de Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
Turnuva öncesinde Avustralya basını, Türkiye’nin kadrosuna ve özellikle genç yıldızlarına dikkat çekti.
"TÜRKİYE ÇEYREK ASIR SONRA KATILIYOR, BU AVUSTRALYA İÇİN KÖTÜ"
The Canberra Times’ta yayımlanan analizde, kura değerlendirmesi yapılırken Türkiye’nin güçlü yapısına vurgu yapıldı.
Haberde, Avustralya’nın Türkiye nedeniyle şanssız bir kura çektiği ifade edildi.
Haberde yer alan ifadeler şu şekilde:
"Türkiye neredeyse çeyrek asır sonra Dünya Kupası'na katılıyor. Bu haber Avustralya için kötü. Çünkü Türkiye'nin Maradona gibi saygı gören, genç süper star Arda Güler'e sahip. Avustralya bu genç yıldızı durdurmak zorunda. Arda Güler'in yanı sıra Juventus takımında oynayan Kenan Yıldız da Avustralya için bir diğer tehdit. Ne yazık ki D Grubu'nun en zayıf takımı Avustralya."
ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ VURGUSU
Haberde, Türkiye’nin hücum gücünün altı çizilirken özellikle Arda Güler’in performansına ayrı bir parantez açıldı.
Aynı değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Dünya Kupası'nda Real Madrid'in büyüleyen genç yeteneği Arda Güler ve 20 yaşındaki forveti Kenan Yıldız'ı kontrol altında tutmak çok zor olacak. Arda Güler, Luka Modric ve Toni Kroos'un karışımı olarak görülüyor. Geçen kendi yarı sahasından attığı gol ne kadar özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor."