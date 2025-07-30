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Ensonhaber, Osimhen'i bekleyen Galatasaraylılara sordu: Kaç gol atar

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen'i İstanbul'da bekleyen sarı kırmızılı taraftarlara sorduk: Bu sezon kaç gol atar, kaç asist yapar..

Haber Merkezi Haber Merkezi
30.07.2025 22:14

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde zafere ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı forvetin transferi için Napoli ile tüm pürüzleri gidererek anlaşmaya vardı.

Yıldız oyuncuyu taşıyan uçak, bu akşam 22.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.

Geçen sezon performansıyla göz dolduran ve şampiyonlukta büyük payı olan Nijeryalı golcünün yolunu gözleyen Galatasaraylı taraftarlar, Ensonhaber mikrofonuna konuştu.

Futbolseverler, Osimhen'in geçen sezon çizdiği başarı grafiğine dikkat çekerek, yeni sezonda kendisinden daha fazla gol ve asist beklediklerini söyledi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Osimhen, 37 gol ve 8 asistle etkileyici bir performans sergilemişti.

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