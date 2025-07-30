Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen İstanbul'da

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcü için Napoli ile tüm detaylarda anlaşma sağladı.

"SOLO IL GALA" MESAJI

İtalyan basınında büyük yankı uyandıran “Solo il Gala” (Sadece Galatasaray) sözü, bu kez doğrudan Osimhen’in ağzından sosyal medyada yer aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, uçağa binen oyuncunun görüntüleriyle birlikte bu ifadeyi takipçileriyle paylaştı.

OSIMHEN İSTANBUL'DA

Yıldız futbolcunun uçağı, bu akşam saat 22.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı

SOSYAL MEDYADA PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Transfer sürecinde heyecan doruktayken Osimhen’den de dikkat çeken hamleler geldi. Nijeryalı forvet, gece yarısı sosyal medya hesabından önce Galatasaray armasını, ardından ise uçaktan kareler paylaşarak taraftarı heyecanlandırdı.

DEV TRANSFERİN MALİYETİ 75 MİLYON EURO

Galatasaray, 25 yaşındaki golcü için Napoli’ye 75 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu tutarın 40 milyon euroluk kısmı peşin, kalan 35 milyonu ise 2026 yılı sonuna kadar taksitler halinde verilecek. Osimhen’in Galatasaray’dan yıllık 16 milyon euro kazanması bekleniyor.

İMZA LAZİO MAÇINA YETİŞİYOR

Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park’ta Lazio ile karşılaşacak. Kulüp, Victor Osimhen’in imza törenini bu büyük maç öncesinde taraftarın huzurunda gerçekleştirmeyi planlıyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Osimhen, 37 gol ve 8 asistle etkileyici bir performans sergilemişti.