Eren Elmalı: Zor bir süreç geçirdim

Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale adını yazdıran ilk takım oldu.

Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, golle sahalara geri döndü.

GOLÜNÜ ATTI

Eren, maçın 45+2. dakikasında yaptığı vuruşla eski takımı karşısında durumu 2-0'a getiren golü kaydetti.

Attığı golün ardından Galatasaraylı taraftarlar "Cimbom'un çocuğu Eren Elmalı" şeklinde tezahürat yaptı.

16 MAÇTA 4 GOL KAYDETTİ

Genç savunma oyuncusu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 16. maçında 4. golünü kaydetti.

"ZOR ANLAR YAŞADIM"

Maçın ardından Eren Elmalı açıklamalarda bulundu.

45 gün hak mahrumiyeti cezasını tamamladıktan sonra ilk maçına çıkan Eren, "Zor bir süreç geçirdim. Herkese teşekkür ederim, bana çok destek oldular. Golden sonra da hocama gitmek istedim... Her zaman yanımdaydı. Duygusal bir gündü. Takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Duygulandım golden sonra... Ben anlarım sadece... Zor anlar yaşadım. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.