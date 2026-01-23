Ertuğrul Doğan, Christ Oulai için istedikleri rakamı açıkladı

Trabzonspor forması giyen Christ Oulai için önemli bir transfer gündemi yaşanıyor.

Yurt dışından takımların devrede olduğu 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için Galatasaray da devreye girdi ve Trabzonspor ile görüşme yaptı.

Bu gelişmelerin ardından Ertuğrul Doğan, A Spor ekranlarına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

OULAI'DE SON DURUMU BAŞKAN DOĞAN AÇIKLADI

Doğan, Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Oulai için gelen teklifi ve bekledikleri bonservis bedelini de açıkladı.

Ertuğrul Doğan, katıldığı yayında Ouali'nin transfer durumu için “Gelen tekliflerle Trabzonspor'un borcunu bitirip kasaya para koyabiliriz. Trabzonspor'un ekonomik durumu belli. Bilet diyoruz, stadyum boş. Loca alın diyoruz, loca alan yok. Sponsor diyoruz, sponsor yok. Trabzonspor'un şu anda tek geliri aldığı oyuncuları geliştirip satmak. Oulai için Trabzonspor'un aklındaki rakama gelen bir teklif olmadığı için anlaşma yok.” dedi.

"OULAI İZLEME EKİBİNİN BAŞARISI"

Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

“İzleme ekibinin başarısı var. Biz bu oyuncuyu aldığımızda 18 yaşındaydı. Bonservisiyle ilgili edilmeyen hakaret kalmadı bize. Şimdi bu bedele oyuncu satılır mı diyorlar. Hocamıza teşekkür ediyorum bu oyuncuların gelişimi için. Yaptığı iş gerçekten zor bir iş. En büyük artı ve alkışlanması gereken şey Fatih Hoca'nın yaptığı duruş. Birçok oyuncumuza teklifler var. 6 oyuncumuza teklif var. Türkiye ve yurt dışından teklif var. Bizim kafamızda bir rakam var. Trabzonspor'un beklediği rakama yakın bir şey çıkarsa o zaman konuşuruz.”

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ DOĞRULADI: 40 MİLYON EURO VE ÜSTÜ...

Ertuğrul Doğan, Oulai için ayıca, “Oulai için bir teklif geldi. Galatasaray ülkenin en önemli takımlarından biri. Kulüplerin isimlerini vererek o oldu bu oldu diye şey yapmak doğru değil. Trabzonspor'un beklentisi 40 milyon euro ve üstü bir rakamdır. Bu beklentiyi karşılayan bir teklif olduğunda Trabzonspor başkanı açık açık çıkar anlatır bunu. Oulai'den çok daha ciddi teklifler alan oyuncularımız var. Bir yandan zirve yarışında kalmamız lazım, bir yandan Trabzonspor'un ekonomisini düzeltmemiz lazım. Teklif gelen her oyuncumuz için planımız hazır.” açıklamasında bulundu.

Trabzonspor'a sezon başında Bastia'dan transfer olan Christ Oulai, bordo-mavili takımda 11 maça çıktı.

19 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 2 gol ve 3 asist kaydetti.