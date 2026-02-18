Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü'nü son dakikada yendi

- Erzurumspor FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.
- Maçın kazananını belirleyen goller, 90+6'da penaltıdan Eren Tozlu ve 90+9'da Cheikne Sylla'dan geldi.
- Maç sonrası yaşanan tartışma kavgaya dönüşse de taraflar bir süre sonra sakinleşti.
1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.
Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan, 2-1'lik skorla konuk takım Erzurumspor FK oldu.
GALİBİYET SON DAKİKADA GELDİ
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 90+6'da penaltıdan Eren Tozlu ve 90+9'da Cheikne Sylla kaydetti.
Ev sahibinin tek golünü 12. dakikada Hüseyin Bulut attı.
LİGDEKİ SON DURUM
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor 54 puanla liderliğe yükselirken Keçiörengücü 36 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Erzurumspor, Serikspor'u ağırlayacak. Keçiörengücü ise Pendikspor'a konuk olacak.
KAVGA ÇIKTI
Maçın ardından futbolcular laf dalaşına girdi.
Tartışmanın şiddetlenmesiyle teknik ekipler de tartışmaya dahil oldu.
Tartışmanın ardından kavga çıktı.
Bir süre devam eden kavganın ardından taraflar sakinleşti ve oyuncular soyunma odasına gitti.