Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi

Süper Lig’in 8’inci haftasında Kocaelispor, evinde konuk ettiği Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti.

Bu müsabakanın ardından ise konuk takım Eyüpspor'da bir veda yaşandı.

Eflatun-sarılılar, sezon başında Arda Turan'ın yerine getirdiği teknik direktör Selçuk Şahin'le yol ayrımına gitti.

İstanbul temsilcisi, Şahin'in istifa talebini kabul ettiğini ve yolların ayrıldığını duyurdu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Eyüpspor'un açıklaması şu şekilde:

Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin'in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir.



Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

8 HAFTADA 1 GALİBİYET ALDI

44 yaşındaki teknik adam, Eyüpspor ile Süper Lig'de 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İstanbul ekibi milli maçlar arasına 5 puanla averajla 16. sırada girdi.

8 HAFTADA 5 AYRILIK

Süper Lig'de 8 hafta sonunda 5 teknik direktör ayrılığı yaşandı.

İlk olarak Gaziantep FK, İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı ve göreve Burak Yılmaz'ı getirdi.

Daha sonra ise Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yerine Sergen Yalçın'la anlaştı.

Fenerbahçe'de, Jose Mourinho dönemi sona erdi ve yerine Domenico Tedesco geldi.

Başakşehir'de de Çağdaş Atan'la yollar ayrıldı ve görev Nuri Şahin'e teslim edildi.

Son olarak ise Eyüpspor, Selçuk Şahin ile vedalaştı.