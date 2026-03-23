Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Fenerbahçe’ye hakaret etmek için bizi aşağıladılar

Süper Lig'in 26. haftasında son sıradaki Fatih Karagümrük, sahasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek sürprize imza atmıştı.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, maçın medyadaki yansımasına günler sonra isyan etti.

Başkan Hurma, Fenerbahçe'yi yendikleri maçın ardından yapılan yorumlarda aşağılayıcı değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

"SANKİ BİZ FUTBOL TAKIMI DEĞİLİZ"

Maçla ilgili HT Spor'a konuşan Başkan Hurma, şunları söyledi:

"Bir tek şey beni çok üzdü. Maçtan sonra birçok televizyon kanalı ve yorumcu; Fenerbahçe’ye hakaret etmek, onları aşağılamak için bizi o kadar aşağıladı ki… Sanki bir futbol takımı değiliz; sokaktan, kahveden 11 kişi toplanıp gelmişiz, Fenerbahçe’ye karşı oynamışız gibi.