Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 16. haftasında evinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 19:02
Fatih Karagümrük ile Kocaelispor yenişemedi
  • Kocaelispor'un yenilmezlik serisi 5 maça çıkarken, Fatih Karagümrük'ün galibiyet özlemi 4 maça çıktı.
  • Kocaelispor maç sonunda 20 puana, Fatih Karagümrük ise 9 puana ulaştı.

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Onur Can Korkmaz yönetimindeki Fatih Karagümrük ile Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı.

Kritik maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN YOK

Fatih Karagümrük'ün golünü dakika 65'te David Fofana kaydetti.

Kocaelispor'a beraberliği getiren golü ise 90+3. dakikada Bruno Petkovic attı.

KARAGÜMRÜK, 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'un yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.

Onur Can Korkmaz yönetimindeki Fatih Karagümrük'ün ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonucun ardından Kocaelispor, puanını 20 yaptı. Fatih Karagümrük ise 9 puana yükseldi.

Süper Lig'in gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor, Antalyaspor'u konuk edecek.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

