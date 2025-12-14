Fatih Karagümrük ile Kocaelispor yenişemedi

- Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 16. haftasında evinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
- Kocaelispor'un yenilmezlik serisi 5 maça çıkarken, Fatih Karagümrük'ün galibiyet özlemi 4 maça çıktı.
- Kocaelispor maç sonunda 20 puana, Fatih Karagümrük ise 9 puana ulaştı.
Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Onur Can Korkmaz yönetimindeki Fatih Karagümrük ile Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı.
Kritik maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
KAZANAN YOK
Fatih Karagümrük'ün golünü dakika 65'te David Fofana kaydetti.
Kocaelispor'a beraberliği getiren golü ise 90+3. dakikada Bruno Petkovic attı.
KARAGÜMRÜK, 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'un yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.
Onur Can Korkmaz yönetimindeki Fatih Karagümrük'ün ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
LİGDEKİ DURUMLARI
Bu sonucun ardından Kocaelispor, puanını 20 yaptı. Fatih Karagümrük ise 9 puana yükseldi.
Süper Lig'in gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor, Antalyaspor'u konuk edecek.
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU