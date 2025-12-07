Fatih Tekke'den Galatasaray maçındaki pozisyon yorumu: Güven duygusu sarsıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında bordo-mavililer, İzmir’de Göztepe’yi 2-1 mağlup etti.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, özellikle ilk yarıda oyunu kontrol eden taraf olduklarını ifade etti.

"OYUNUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE HAKİMDİK"

Takımın birçok eksiğe rağmen planlarını doğru şekilde sahaya yansıttığını söyleyen Tekke, “Ligin en zor ve en sert takımlarından biriyle deplasmanda oynadık. Eksiklerimize rağmen ilk yarıda oyun kontrolü bizdeydi. Rakibin baskı kurmasını engellemek için doğru konumlandık. Üretkenlik konusunda eksiklerimiz olabilir ama duran toplar ve set oyunlarında rakibin önündeydik. Sadece bir geçiş pozisyonu verdik, onun dışında oyunun büyük bölümünde hakimdik” dedi.

HAKEM DEĞERLENDİRMESİ YAPMAK İSTEMEDİ

İkinci yarıda yapılan basit hatalarla oyunun kendi kontrollerinden çıktığını anlatan Tekke, bu bölümde Göztepe’nin kenar ortaları ve uzun toplarla baskı kurduğunu söyledi. Kırmızı karta da değinen deneyimli teknik adam, pozisyonla ilgili tartışmalar olsa da şu aşamada hakem değerlendirmesine girmek istemediğini dile getirdi.

Tekke, son bölümde yaşanan baskıda Onuachu’yu savunmaya daha yakın pozisyonda kullandıklarını belirterek, “Bu kadar eksiğe rağmen savunmayı doğru yapmaya çalıştık. Uzun toplar nedeniyle Onuachu’yu geriye çektik. Böyle bir atmosferde alınan 3 puan çok değerli. Oyuncularımın mücadelesi, sahaya koyduğu irade ve sertliğe verdikleri karşılık kıymetliydi. Hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"BİR POZİSYON ÜZERİNDEN GÜVEN DUYGUSU SARSILDI"

Son günlerde futbol kamuoyunda artan güvensizlik ortamına da değinen Tekke, sosyal medya üzerinden yükselen tartışmaların sağlıklı bir zemine dayanmadığını vurguladı. “Birkaç gün önce başlayan ve herkesin ortak karar verdiği bir pozisyon üzerinden insanların güven duygusu sarsıldı” diyen Tekke, toplumdaki saygı eksikliğine dikkat çekerek şöyle konuştu: