Fatih Terim'den geleceği için karar

Haber Merkezi
Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, geleceği için kararını verdi.
TRT Spor'dan gazeteci Kutlu Akpınar'ın haberine göre, Suudi Arabistan ekibi ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu yer alan deneyimli teknik adam, Al Shabab'ta devam etmeme kararı aldı.
DEVAM ETMEME KARARI ALDI
Fatih Terim, aralık ayında Al Shabab ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştı.
71 yaşındaki teknik adamın geleceğinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
23 MAÇTA 12 GALİBİYET 7 MAĞLUBİYET
Al Shabab ile 23 maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
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