Fatih Terim'in Al Shabab'ı şampiyona kaybetti

AA

Suudi Arabistan Pro Lig'in 33. haftasında Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, ligde şampiyonluğunu daha önce ilan Al Ittihad'ı konuk etti.

Diaby, 34 dakikada 2 gole imza atarak Al Ittihad'ı 2 farklı üstünlüğe taşırken Al Shabab'da Carrasco sahneye çıktı ve Fatih Terim'in öğrencileri devreye 2-1'lik mağlubiyetle girdi.

TAKIM GERİYE DÜŞÜNCE FATİH HOCA DAYANAMADI

İkinci yarıda Al Ittihad, 58. dakikada Bergwijn ile farkı yeniden ikiye çıkardı. Al Shabab, 67. dakikada Guanca ile yeniden farkı 1'e indirdi ancak puan için yeterli olmadı.

Takımı 2-0 gerideyken oldukça sinirlendiği olduğu görülen Fatih Terim'in o anları kameralara yansıdı.

Deneyimli çalıştırıcının sinirli bir şekilde elindeki su şişesini yere fırlattığı görüldü.

SON 13 MAÇTA 2 MAĞLUBİYET

Son 13 maçta sadece 2 mağlubiyet alan Fatih Terim'in ekibi ise 57 puanda kaldı ve 6. sırada konumlandı.

Ligin son haftasında Al Shabab, deplasmanda Al Fayha ile karşılaşacak.

Al Ittihad ise sahasında Damac FC ile karşı karşıya gelecek.