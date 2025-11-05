Fatih Terim'in yeni takımı belli oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

8 Süper Lig şampiyonluğu ile Türkiye'nin en başarılı teknik direktörleri arasında zirvede yer alan Fatih Terim, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın başında 23 karşılaşmaya çıkarak görevinden ayrılmıştı.

Türkiye'de 2021-2022 sezonundan bu yana takım çalıştırmayan Terim, Yunanistan ve Suudi Arabistan maceralarının ardından yeni bir yurt dışı deneyimine yelken açmaya hazırlanıyor.

İMZA AN MESELESİ

Çekya basınında yer alan haberlerde, Çekya Milli Takımı'nın, 72 yaşındaki Terim ile her konuda anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Çekya basınının yanı sıra gazeteci Candaş Tolga Işık da Terim'in son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Işık, bir YouTube kanalında yaptığı açıklamada, ''Fatih Terim, Çekya'ya gidiyor. Eğer son anda gitmezse de hocayla program yapacağız inşallah.'' ifadelerini kullandı.

TERİM-NEDVED BAĞLANTISI

Öte yandan Çekya, geçtiğimiz aylarda Hırvatistan'a 5-1 mağlup olmuş, o yenilginin ardından ise Fatih Terim'in ismi milli takım için gündeme gelmişti.

Deneyimli teknik adam, şu anda Çekya'da genel menajerlik görevini yürüten Pavel Nedved ile Al Shabab döneminde birlikte çalışmıştı.

Bu bağlantı, Fatih Terim iddialarını yeniden güçlendirmiş durumda.