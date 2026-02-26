Fenerbahçe, Avrupa'da tur biletini nasıl alır?

İngiltere deplasmanına çıkacak olan sarı-lacivertliler, zoru başarıp adını son 16'ya yazdırmaya çalışacak. Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek. Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek.
Avrupa arenasındaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiliz Nottingham Forest'a konuk oluyor.
Bilindiği üzere Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşma Nottingham Forest'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.
İlk maçın ardından tur şansını zora sokan sarı-lacivertlilerin nasıl tur atlayacağıyla ilgili senaryolar merak edilmeye başlandı.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Gelin Fenerbahçe'nin tur atlayabileceği senaryolara birlikte bakalım...
Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek.
Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak.
3 FARK VEYA FAZLASI GEREKİYOR
Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek.
Uzatmalarda skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.