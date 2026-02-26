Fenerbahçe, Avrupa'da tur biletini nasıl alır?

Avrupa arenasındaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiliz Nottingham Forest'a konuk oluyor.

Bilindiği üzere Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşma Nottingham Forest'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

İlk maçın ardından tur şansını zora sokan sarı-lacivertlilerin nasıl tur atlayacağıyla ilgili senaryolar merak edilmeye başlandı.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Gelin Fenerbahçe'nin tur atlayabileceği senaryolara birlikte bakalım...

Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek.

Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak.

3 FARK VEYA FAZLASI GEREKİYOR

Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek.

Uzatmalarda skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.