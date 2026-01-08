İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'ya katıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de, gelenler kadar gidenler de dikkat çekiyor.

Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde bu sezon kadro dışı kalan oyunculardan biri olan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oldu.

Kasımpaşa, Fenerbahçe'den milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

ANTALYA KAMPINA KATILDI

İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa ve Fenerbahçe'nin anlaşmasının ardından Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı.

Fenerbahçe'de ekim ayında kadro dışı kalan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta süre bulmuştu.