İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'ya katıldı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi Kasımpaşa oldu. Milli futbolcu, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı.

Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 10:36
  • İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya kiralandı.
  • Milli futbolcu, anlaşma sonrası Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı.
  • Kahveci, bu sezon Fenerbahçe'de 12 maçta forma giymişti.

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de, gelenler kadar gidenler de dikkat çekiyor.

Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde bu sezon kadro dışı kalan oyunculardan biri olan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oldu.

Kasımpaşa, Fenerbahçe'den milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

ANTALYA KAMPINA KATILDI 

İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa ve Fenerbahçe'nin anlaşmasının ardından Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı.

Fenerbahçe'de ekim ayında kadro dışı kalan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta süre bulmuştu.

