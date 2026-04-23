Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında son 10 derbide 1 kez yenildi

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında son 10 derbide 1 kez yenildi
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile deplasmanda oynadığı son 10 Süper Lig maçında sadece 1 kez kaybetti. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 kez kazanırken, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek derbi öncesi Fenerbahçe'nin, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan son 10 maçta üstünlüğü bulunuyor.

FENERBAHÇE, 10 MAÇTA SADECE 1 KEZ YENİLDİ

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 3 galibiyet alırken, 6 maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe, 1 müsabakada ise mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda oynadığı son 2 lig maçında da kalesinde gol görmedi.

ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ'NDE OYNANAN SON 10 DERBİDE ALINAN SONUÇLAR

24.02.2025

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

04.06.2023

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

27.09.2020

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

28.09.2019

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

02.11.2018

Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

22.10.2017

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

23.04.2017

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

13.04.2016

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

