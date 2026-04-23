Royce Hamm Jr: Hedefimiz ligi ilk 4 sıra içinde bitirmek

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor'un Amerikalı pivotu Royce Hamm Jr, ligi ilk dört takım arasında bitirerek play-off'lara kalmak istediklerini ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Sezondaki 22 maçta 203 sayı ve 131 ribauntla oynayan 27 yaşındaki ABD'li basketbolcu, ligin en istikrarlı uzunları arasında yer alıyor.

"TÜRKİYE LİGİNİN DAHA İYİ OLDUĞUNU KESİNLİKLE SÖYLEYEBİLİRİM"

Sözleşmesi 2028'e kadar uzatılan, blok ve koşularıyla rakiplerini zorlayan 2,02 boyundaki oyuncu, AA muhabirine, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'daki en iyi liglerden biri olduğunu, çok kaliteli maçların yapıldığını söyledi.

Avrupa kariyerine Belçika'da başlayıp Rusya'da devam ettiğini aktaran Hamm, "3 yıl Rusya'daydım. Rusya harika bir yer. Her şeyiyle güzel bir yer. Türkiye ligi, Avrupa'nın en önde gelen liglerinden. Her maç ayrı zor, her maça ayrı konsantre olman gerekiyor. Sertlik üst düzeyde. Bu yüzden Türkiye liginin daha iyi olduğunu kesinlikle söyleyebilirim." dedi.

"EN ZOR MAÇIMIZIN BEŞİKTAŞ DEPLASMANI OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

Hamm, ligde kaliteli maçlar oynadıklarını vurgulayarak "En zor maçımızın Beşiktaş deplasmanı olduğunu söyleyebilirim. Zor bir maçtı, atmosfer çok yüksekti ve takım olarak harika oynadık ama son anda kaybettik. En keyif aldığım maç ise burada kazandığımız Fenerbahçe maçı. Atmosfer harikaydı ve onlara karşı kazanmak çok değerliydi." ifadelerini kullandı.

"FİZİKSEL OLARAK OYNAYAN BİR OYUNCUYUM"

Takım arkadaşlarının kendisine yardımcı olduğunu ve bu sayede adaptasyon sürecini iyi geçirdiğini dile getiren Hamm, "Zaten ben de fiziksel olarak oynayan bir oyuncuyum. Takım böyle oynadığı için adapte olmam çok zor olmadı. Bu yüzden güzel bir uyum yakaladık takımla." diye konuştu.

"BURADAKİ SAKİNLİK BANA ÇOK GÜZEL HİSSETTİRİYOR"

Hamm, özellikle hızlı hücumların kendi oyun stiline çok uygun olduğuna değinerek şöyle devam etti:

En çok hoşuma giden sahada ribaunt ve savunma enerjisiyle hareket etmek. Zaten benim oyun stilimde çok benzer. Hızlı hücumları çok seviyorum, koşmayı çok sevdiğimden ötürü. Şehri ve insanları çok seviyorum. Türkiye'de bulunduğum ilk yıl ve bu Trabzon'da oluyor. Bu benim için çok hoş. Çünkü İstanbul gibi kalabalık yerlerde yaşamak bana iyi hissettirmiyor. Buradaki sakinlik, huzur, doğa bana çok güzel hissettiriyor.

"ADIM ADIM GİDECEĞİZ"

Hamm, adım adım ilerleyerek başarıyı elde etmek istediklerini dile getirdi.

Şu anki hedeflerinin ligi ilk 4 sıra içinde bitirmek olduğunu ve bunun için çalıştıklarını ifade eden Hamm, "Ondan sonra play-off gelecek. Adım adım gideceğiz, hedefimiz şampiyonluk. Lig oldukça zorlu. En üstteki ve en alttaki takımlar fark etmeksizin birbirine karşı mücadele veriyor. Bu mücadelenin de aslında bütün ligdeki oyuncuları hızlı bir şekilde geliştirdiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hamm, başarıya giden yolda en önemli şeyin çalışmak olduğunu, genç basketbolcuların da buna dikkat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.