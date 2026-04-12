Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig 30. haftasında karşılaşacağı Rizespor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda Kayserispor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

İDMANDAN NOTLAR

Diğer oyuncular ise salonda yapılan core çalışmasının ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yaptı.

Pas çalışması ile devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla da tamamlandı.