Fenerbahçe ve Juventus, En-Nesyri transferi için anlaşmaya vardı

Sarı-lacivertlilerin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri için İtalyan devi Juventus devreye girerken iki kulüp arasında sözlü anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Resmi açıklamanın kısa sürede gelmesi bekleniyor.

Yayınlama Tarihi: 24.01.2026 09:22
  • Fenerbahçe ve Juventus, Youssef En-Nesyri'nin transferi için sözlü anlaşmaya vardı.
  • Transferin yakın zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.
  • En-Nesyri, Fenerbahçe'de 77 maçta 38 gol ve 8 asistle oynadı.

Fenerbahçe'de veda zamanı...

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri’nin transferiyle ilgili Juventus ile Fenerbahçe arasında anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Transfer önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak.

SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Juventus ile Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’nin transferi konusunda sözlü anlaşmaya vardı.

Yapılan görüşmelerin ardından transferin tamamlanma aşamasına geldiği ifade edildi.

Kulüplerin, oyuncunun transfer şartlarını netleştirerek önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

PERFORMANSI 

Faslı forvet, Fenerbahçe formasıyla 77 maça çıkarken takımına 38 gol, 8 asistlik katkı sağladı.

