Fenerbahçe ve Juventus, En-Nesyri transferi için anlaşmaya vardı

- Fenerbahçe ve Juventus, Youssef En-Nesyri'nin transferi için sözlü anlaşmaya vardı.
- Transferin yakın zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.
- En-Nesyri, Fenerbahçe'de 77 maçta 38 gol ve 8 asistle oynadı.
Fenerbahçe'de veda zamanı...
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri’nin transferiyle ilgili Juventus ile Fenerbahçe arasında anlaşma sağlandığı iddia edildi.
Transfer önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak.
SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLANDI
Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Juventus ile Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’nin transferi konusunda sözlü anlaşmaya vardı.
Yapılan görüşmelerin ardından transferin tamamlanma aşamasına geldiği ifade edildi.
Kulüplerin, oyuncunun transfer şartlarını netleştirerek önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
PERFORMANSI
Faslı forvet, Fenerbahçe formasıyla 77 maça çıkarken takımına 38 gol, 8 asistlik katkı sağladı.