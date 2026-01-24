Fenerbahçe ve Juventus, En-Nesyri transferi için anlaşmaya vardı Sarı-lacivertlilerin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri için İtalyan devi Juventus devreye girerken iki kulüp arasında sözlü anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Resmi açıklamanın kısa sürede gelmesi bekleniyor.