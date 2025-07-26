Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gerginlik

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda erken seçim için toplanan imza süreciyle ilgili iki üyeden gelen e-mail'lerin okunması sonrası gerginlik yaşandı.

Bazı imzaların imza sahiplerinden habersiz verildiği, sahte imzalar atıldığı iddiası ve buna yönelik gelen mailler okunmaya başlandığı sırada salonda bulunan bazı Yüksek Divan Kurulu Üyeleri seslerini yükseltti ve arbede meydana geldi.

İMZA GERGİNLİĞİ PATLAK VERDİ

Divan Kurulu'na bu nedenle ara verilirken gerginliğin olduğu yere Ali Koç da gitti.

İmza verenlerden bir kişi 'yeter artık rencide etmeyin' diye tepki gösterdi.

Diğer kongre üyeleri ile tartışma yaşandı.

KOÇ ÇIKARMAK İSTEDİ, YILDIRIM TEPKİ GÖSTERDİ

Başkan Ali Koç "Bağıran arkadaş dışarı çıksın" dedi.

Koç'un ardından Aziz Yıldırım araya girdi.

Yıldırım o anlarda Koç'a "Küfür etmedi çıkamaz" diye tepki gösterdi.