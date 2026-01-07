Fenerbahçe'de anlaşma tamam: Matteo Guendouzi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından Matteo Guendouzi'yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferi için Lazio ile el sıkıştı.

Kısa sürede sonuçlanan görüşmelerin ardından Fransız orta saha oyuncusunun İtalya macerası sona erdi.

GUENDOUZI'DE İŞLEM TAMAM: 30 MİLYON EURO...

Anlaşmaya göre Fenerbahçe, Guendouzi için toplam 30 milyon euro ödeyecek.

Guendouzi transferi için Lazio ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, bu transferin resmileşmesi ile birlikte kulüp tarihinin en pahalı transferine imza atmış olacak.

Bu bedelin 28 milyon eurosu garanti ücret, kalan 2 milyon euro ise performansa bağlı bonuslardan oluşuyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise, sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ile 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

DI MARZIO'DAN 'PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'A GELİYOR' İDDİASI

Diğer yandan dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre, Guendouzi, 11 Ocak Pazar günü oynanacak olan Verona-Lazio maçının ardından İstanbul'a gidecek.

GUENDOUZI KİMDİR?

14 Nisan 1999 tarihinde Fransa'nın Poissy kentinde doğan Matteo Guendouzi, futbola PSG'nin altyapısında başladı. Daha sonra sırasıyla Lorient, Arsenal, Herha Berlin ve Marsilya formalarını giyen yıldız orta saha son olarak Lazio'nun yolunu tuttu.

Fransız futbolcu, 2022 yılında 11 milyon Euro'ya Arsenal'den Marsilya'ya, 2024 yılında ise 13 milyon Euro'ya Marsilya'dan Lazio'ya transfer oldu.

Lazio ile bu sezon 16 resmi maçta forma giyen Guendouzi, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takım formasını da 14 kez giydi.