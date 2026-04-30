Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Bu haftaki mücadeleleri hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'de 32. hafta programı ve karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
17.00 Rizespor - Konyaspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy
2 Mayıs Cumartesi
20.00 Fenerbahçe - Başakşehir: Oğuzhan Aksu
20.00 Trabzonspor - Göztepe: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor - Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses
3 Mayıs Pazar
20.00 Kayserispor - Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Antalyaspor - Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa - Kocaelispor: Yasin Kol