Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu haftaki mücadeleleri hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 32. hafta programı ve karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

17.00 Rizespor - Konyaspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy

2 Mayıs Cumartesi

20.00 Fenerbahçe - Başakşehir: Oğuzhan Aksu

20.00 Trabzonspor - Göztepe: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor - Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

3 Mayıs Pazar

20.00 Kayserispor - Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Antalyaspor - Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa - Kocaelispor: Yasin Kol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

