Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap geldi: Sakın ha!

Derbi öncesi Türk futbolunda tansiyon tavan yaptı!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından derbiye hakem Yasin Kol'un atanması sonrası Galatasaray cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılıların resmi hesabından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'yle ilişkilerin askıya alındığını ifade etti.

GALATASARAY: TFF İLE İLİŞKİLERİMİZİ ASKIYA ALDIK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır." açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın hakem ataması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerini askıya aldığını duyurmasının ardından Fenerbahçe'den bir hamle geldi.

Sarı-lacivertliler sosyal medya üzerinden sert bir mesaj paylaştı.

FENERBAHÇE'DEN CEVAP GELDİ: 'SAKIN HA...'

Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında şu sözler yer aldı:

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz aralık ayında yaptığı açıklamada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Başkan Özbek şu ifadelere yer vermişti:

Şöyle bir duyum aldım; eğer başkan çıkar konuşursa bana bir şey derse ben de ona aramızda konuştuğumuz şeyleri ifade ederim. Sakın ha! Artık bu iş burada kalsın. Burada kalsın. Esas işimize dönelim. Kimsenin ne söyleyeceğinden değil. Hodrimeydan! Ne varsa söyle ama esas işimizden uzaklaşıyoruz.