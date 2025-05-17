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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, 3 Temmuz Kumpas Davası ile ilgili olarak o dönemki Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerinin, UEFA ile iş birliği yaptığına ve medyada algı oluşturmak için evrak ve bilgi sızdırdıklarına dair ellerinde somut belgeler olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün televizyon kanalında konuşan Şekip Mosturoğlu, şunları dedi:

Kulübümüzün yoğun bir gündemi olduğu doğru. O gündemle ilgili bizler gerekli açıklamalarda bulunacağız. Bu konu, yakın gündemden biraz farklı. Sadece Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak değil, aynı zamanda 3 Temmuz şike-kumpas süreciyle ilgili hukuki mücadelenin bir parçası olarak da görev yapıyorum. Bu, divan başkanlığından önce de böyleydi. Şimdi de böyleydi. Bir çalışma başlatmıştık. O çalışma sürüyor.

"SAVCILIĞA GİTTİK"

Açıklamalarına devam eden Mosturoğlu, şu ifadeleri kullandı:

10 Mayıs günü şahsi mail hesabıma bir mail geldi. Bu mailde, 3 Temmuz sürecinde bizim dile getirdiğimiz kumpas olgusuna dair önemli deliller vardı. Bu deliller, o dönem federasyondaki yetkilerinin, yöneticilerinin, bu süreç içerisinde bu süreç içerisinde UEFA ile nasıl bir iş birliği içerisinde olduklarını, medyada algı oluşturma adına nasıl evrak ve bilgi sızdırdıklarını gösterir mahiyetteydi. Bu bizi heyecanlandırdı. Bu iddiaları somutlaştıramadığımızda iddia olarak kalıyordu. Sonra biz hukuk kurulu olarak, bizim Yüksek Divan Kurulu'ndaki arkadaşlarımız bir araya geldik. Ne yapabileceğimizi değerlendirdik. O değerlendirmeler ışığında müşterek aldığımız kararla bugün Cumhuriyet Savcılığı'na giderek bir süreç başlattık.

"BEN MAĞDURLARDAN BİRİYİM"

Şekip Mosturoğlu ayrıca şunları dedi:

Ben mağdurlarından biriyim bu sürecin ve mailler bana geldi. Ben ve Alper Bey de kulübü temsilen şikayette bulunduk. Bizim için gelinen aşama şöyle çok değerli, kumpas olgusunu, bize kumpas kuran emniyet görevlileri ve hakim ve savcılarla ilgili yargıya taşımıştık. Orada sonuçlanan davalar var. O davalarda zaten onlara karşı tezimizi ispatladık ama federasyon yöneticileri ve çalışanları ile ilgili olan kısım açıkta kalmıştı, bize gelen somut deliller, bu süreci delilendirmeye elverişli. Bir suç duyurusunda bulunduk ve soruşturma başlatıldı.

"UEFA MANİPÜLE EDİLDİ!"

Şekip Mosturoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Sadece terör örgütü mensubuna sızdırmayı gösteren deliller değil, UEFA'nın süreci yönetmesine dair katkıların da sağlandığını gördük bu maillerde. UEFA'nın yönlendirildiğini ve manipüle edildiğini düşünüyoruz. O da çok değerli bizim için. Bu iddia da hep ortada kalmıştı. O yüzden değerli.

"İLK DEFA BU KADAR SOMUT DELİL VAR"

Sarı-lacivertli camiaya detay veren Şekip Mosturoğlu, şunları dedi:

Dört saate yakın adliyede kaldık. Sürecin çok başındayız. Birinci günündeyiz. Heyecan verici olan şu, savcımız da sağ olsun, o da heyecanlandı. İlk defa kamuoyunda bu kadar konuşulan bir konuda somut delillere ulaşıldı. Soruşturma genişleyecektir. Önümüzdeki günlerde, gelişmeler oldukça ve ciddi aşamalar geldikçe açıklamalar yapacağız. Bugün bir başlangıç, yeni bir başlangıç. Şimdi çok daha güçlü deliller var elimizde. Umarım ilerleyen günlerde çok somut delilerle ve failleriyle bu konu her yönüyle aydınlanacak ve biz bunları paylaşacağız.

"İSİM VERMEYECEĞİZ!"

Deliler arasında yer alan isimleri açıklamayacaklarını vurgulayan Şekip Mosturoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Hiç isim vermedik, vermeyeceğiz de sürecin ilerleyen aşamalarına kadar. Bizim, Fenerbahçe'nin, bizlerin, şahıslarımızın nasıl lekelendiği, nasıl kamuoyunun manipüle edildiği bu deliller arasında var. Biz o duruma düşmeyeceğiz. Biz, hukukun gösterdiği sınırlar içerisinde geçmişte olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla aynı mücadeleyi sürdüreceğiz.

"DAHA AÇIKLAYICI BİLGİLER GELECEK"

Şekip Mosturoğlu son olarak şunları dedi: